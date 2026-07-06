Жительница Арамили взыскала с аквапарка почти полмиллиона за травму на аттракционе

Сысертский районный суд взыскал с аквапарка "Джубга" 450 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей на аттракционе жительницы Арамили. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в июне прошлого года в Туапсинском районе, когда пострадавшая решила прокатиться на аттракционе, имитирующем серфинг. Получив серьезную травму, она была экстренно госпитализирована, а после перенесла две хирургические операции и в дальнейшем проходила длительное лечение.

Свердловчанка посчитала, что к травме привели грубые нарушения правил безопасности в аквапарке и обратилась в суд с иском к индивидуальному предпринимателю Степаняну В.Я., СПАО "Ингосстрах" о взыскании утраченного заработка в размере 73 тыс. 149 рублей, возмещении расходов на лечение – 113 тыс. 981 рубль, взыскании стоимости некачественной услуги – 3 тыс. 150 рублей, компенсации морального вреда в размере 600 тыс. рублей, взыскании штрафа. В исковом заявлении женщина отметила, что при посещении аттракциона не получила должного информирования о технике безопасности.

В ходе судебного разбирательства производство по делу в части требований о взыскании утраченного заработка и расходов на лечение было прекращено.



Ответчик настаивал на отсутствии вины, указав на грубую неосторожность самой пострадавшей, которая потеряла равновесие на рафте. Предприниматель ссылался на наличие инструктажа, исправность аттракциона, подтвержденную ежедневной проверкой, и размещенные правила безопасности. Однако суд, исследовав видеозапись инцидента, установил, что падение произошло в тот момент, когда инструктор осуществлял страховку, удерживая пострадавшую за руку, что не свидетельствует о неосторожных действиях с ее стороны.

"Суд отметил, что вид деятельности, связанный с аквапарком, является экстремальным видом развлечений. Таким образом, деятельность, осуществляемая ответчиком, связана с повышенной опасностью для окружающих. В соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ владелец такого источника опасности обязан возместить вред, если не докажет, что он возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Поскольку ответчик не представил бесспорных доказательств наличия таких обстоятельств, а также доказательств грубой неосторожности истца, суд признал его ответственность обоснованной", - пояснили в пресс-службе.



Решением суда исковые требования к ИП Степаняну В.Я. были удовлетворены частично. С индивидуального предпринимателя взыскана компенсация морального вреда в размере 300 тыс. рублей и штраф за отказ от добровольного удовлетворения требований потребителя в размере 150 тыс. рублей. В удовлетворении остальной части исковых требований было отказано.



Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу, однако судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, проверив доводы жалобы, признала их несостоятельными. Решение Сысертского районного суда оставлено без изменения. Оно вступило в законную силу.