ВС РФ завершают освобождение Красного Лимана

Российская армия завершает освобождение Красного Лимана, зачищая его от последних групп украинских боевиков, заявило накануне Минобороны РФ.

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Продолжается разминирование и зачистка города, также идет наступление в направлении Голубых озер к западу от города. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 боевиков ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил сегодня, что боевые действия ведутся с успехом для нас. А Красный Лиман имеет важное стратегическое значение. Это железнодорожный узел, к тому же защищенный лесами от остальной части Донбасса.

Красный Лиман был освобожден российской армией в конце мая 2022 года, но 1 октября того же года был оставлен. Это самый крупный город ДНР к северу от Северского Донца. Его освобождение улучшит положение ВС РФ на севере Донбасса, позволит в перспективе наступать на Славянск и Краматорск.

О начале боев за Красный Лиман сообщалось еще в ноябре 2025 года, когда была официально освобождена примыкающая к нему Масляковка. Без освобождения Красного Лимана начать операцию по освобождению Славянска практически невозможно.