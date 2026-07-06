Мишустин на "Иннопроме" не стал называть сроки запуска МС-21 в серийное производство

Глава российского правительства Михаил Мишустин в этом году на "Иннопроме" не стал называть конкретных сроков запуска в серийное производство самолетов МС-21 и импортозамещенного "Суперджета" (SSJ100). При этом он назвал сроки по проектам, находящимся на более продвинутой стадии: Ту-214 и Ил-114.

"Ту-214 прошел сертификацию, со следующего года будет поставляться. Также закончены все основные испытания Ил-114, в ближайшие месяцы его получение ожидают в Архангельской области и на Дальнем Востоке. Вертолеты "Ансат" впервые поднялись в воздух с отечественными силовыми установками. Приступили к серийному производству авиадвигателей ПД-8. Остается объем работ по обновленному "Суперджету" и флагману отечественного машиностроения - МС-21, и важно завершить эти работы оперативно, чего мы и ждем от наших конструкторов", - предупредил Мишустин, выступая на пленарной сессии "Иннопрома".

Напомним, годом ранее на той же площадке Мишустин заявил, что поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год. "Полностью импортозамещенные МС-21, "Суперджет" и Ил-114 сейчас на завершающей стадии сертификации, над "Байкалом" продолжается работа", - сообщил тогда Мишустин.