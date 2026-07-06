Ливни и ветер, грозы и град: свердловчан предупредили о непогоде

На Среднем Урале в ближайшие дни резко испортится погода.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, по данным синоптиков, днем 7 июля и ночью 8 июля местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди. Также прогнозируются сильные ливни, грозы и град, а порывы ветра могут достигать до 25 метров в секунду.

"В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности", - призывают в МЧС.