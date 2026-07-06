Imperial Brown – коллекция керамогранита, вдохновленная красотой коричневого мрамора

Среди огромного множества современных проектов встречаются такие, где роль ключевого элемента выполняет всего один материал, обладающий невероятным декоративным потенциалом и предлагающий в рамках дизайна целый спектр решений. В их числе серия Imperial Brown бренда APE Ceramica, чествующая великолепие коричневого мрамора с динамичными контрастными прожилками и россыпью вкраплений. Плитка, представленная в имитации благородного камня, воплощает в себе силу природы и заряжает жизненной энергией.

В связи с высоким спросом на изделия с текстурой натуральных материалов модели, вдохновленные ценным сортом мрамора, становятся особенно актуальными и часто фигурируют в профессиональных проектах. Плитка Imperial Brown аккумулирует теплоту, чтобы затем заполнить ей каждый сантиметр жилого и нежилого пространства. Сущность благородного камня выходит на первый план, проступая сквозь насыщенный оттенок и детализированный рисунок. Размещенные на стенах и полу покрытия окутывают визуальной мягкостью, но при этом излучают силу камня. Благодаря цвету в интерьер добавляется глубина, а динамичные прожилки привносят иллюзию движения.

Отдельно стоит остановиться на технологии Honed, когда керамогранит подвергается специальной обработке, чтобы не только улучшить зрительное восприятие, но и добиться приятных тактильных ощущений. Помимо этого, шлифованная поверхность при попадании на нее света рождает легкий рельеф, когда материал приобретает большую реалистичность, а изображение становится трехмерным.

Серия располагает моделями «под мрамор», выпущенными в универсальном формате 60х120 см и с параметрами 120х280 см. Матовая и полированная поверхность дополнена полуматовой, которая особенно эффектно проявляется на керамогранитных слэбах, формирующих целостные покрытия, а посредством сочетания блестящих и притертых участков, красиво взаимодействующих с освещением. Таким образом в интерьере образуется визуальная непрерывность камня, добавляющего в оформление глубины и изысканной элегантности.

Керамогранит Imperial Brown становится украшением помещений с разным уровнем влаги и разной степенью нагрузки. Мрамор в коричневых тонах одинаково органично впишется в эстетику классического или современного проекта, включающего в себя элементы роскоши либо делающего ставку на минималистичный дизайн. Ценная порода камня, запечатленная в плитке, гарантирует исключительные впечатления, проявит себя как материал высокого качества, способствующий формированию атмосферы, где приятно на время укрыться от обыденности и получить заряд положительных эмоций.

Коллекция «под мрамор» устанавливает связь с помощью архитектурных решений, разговаривающих на понятном всем языке, раскрывающих сущность природного материала через богатство нюансов и его декоративные возможности.

Imperial Brown уже доступна на сайте интернет-магазина Керамогранит.ру и на складе фирменного салона в Москве.

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