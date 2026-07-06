Водители стали чаще обращаться в автосервисы из-за некачественного бензина

Из-за некачественного бензина в автосервисах выросло число обращений, сообщает "Коммерсантъ FM".

На прошлой неделе правительство России разрешило оборот бензина "со скорректированными требованиями к содержанию серы" (класс "Евро-3") до конца года. Водители уже жалуются на последствия таких заправок — у машин падает мощность, двигатели "троят", а в топливе обнаруживается песочный осадок.

Эксперты прогнозируют, что пик поломок может прийтись на начало осени.

Ранее в СМИ появилась информация, что правительство рассматривает даже возможность возвращения к стандарту "Евро-2" – топливо такого качества запрещено к обороту в России с 2013 года.