В РАНХиГС выяснили, что в Москве легче поступить в хороший вуз

В Президентской академии (РАНХиГС) предложили перераспределить бюджетные места в российских вузах в пользу регионов, чтобы уменьшить отток из них молодежи. Перераспределение контрольных цифр приема может стать важным инструментом для этого, считают эксперты.

Они подсчитали, и оказалось, что почти каждое второе бюджетное место в российских вузах сегодня сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в регионах в два-три раза ниже. То есть наряду с более плохим социально-экономическим положением в регионах еще и труднее поступить в вуз. К тому же сами региональные вузы как правило слабее столичных. То есть имеет место сразу целое сочетание факторов. А в двух столицах и больше перспектив, и в вузы поступить легче, а сами вузы более высокого уровня.

Выводы РАНХиГС: нужно создать сеть сильных региональных вузов, перераспределить бюджетные места, создать кампусы мирового уровня в городах-миллионниках, не считая Москвы, сообщает ТАСС.

Как пишет канал "Наука и университеты", это инициатива связана с серьезными рисками: если в Москве и Питере бюджетных мест станет меньше, а в регионах, наоборот, больше, то в столичных вузах будет расти набор платников, а региональным вузам будет еще труднее закрывать бюджетные места, которые и сейчас закрываются с большим трудом всеми подряд. Так что проблему это не решит.