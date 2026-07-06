В Кольцово сняты ограничения: аэропорт работает в штатном режиме

В екатеринбургском аэропорту Кольцово сняты временные ограничения, которые вводились утром 6 июля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

"Авиакомпании начинают выполнять рейсы по скорректированному графику. Актуальная информация о статусе рейсов доступна на онлайн-табло аэропорта", - отметили в Кольцово.

С утра понедельника в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. О его отмене пока не сообщалось. Сегодня в Екатеринбурге стартовала международная промышленная выставка "Иннопром", на которую прилетел премьер-министр Армении Никол Пашинян.