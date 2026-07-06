СВР: Удар по Музею обороны Севастополя был спланированной провокацией Лондона

Удар украинского беспилотника по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов" был спланированной провокацией спецслужб Великобритании, сообщает Служба внешней разведки (СВР) РФ.

В заявлении ведомства говорится, что украинский конфликт в Лондоне воспринимают как попытку реванша "за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России".

"Музей же — это исторический триггер, пробуждающий у британцев болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании, обернувшейся колоссальными потерями среди представителей высшей элиты Соединенного Королевства", — говорится в сообщении СВР.

Отмечается, что ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки на Музей обороны Севастополя, спланированной Лондоном.

Напомним, 10 июня украинский БПЛА ночью целенаправленно ударил по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.". В музее начался серьезный пожар. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, великий шедевр Франца Рубо "практически уничтожен". Пожар был ликвидирован только 11 июня. Полотно панорамы уничтожено более чем на 90%.