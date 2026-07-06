На ЕГЭ в этом году рекордное количество стобалльников

По итогам ЕГЭ 2026 года зафиксировано рекордное количество стобалльных результатов - почти 10 тыс. Около 8,8 тыс. человек набрали 100 баллов на одном экзамене, почти тысяча - на двух, еще почти сотня - на трех и более.

В этом году 400 баллов, то есть по четырем предметам, получили сразу 8 человек. В предыдущие два года во всей стране было лишь по одному такому случаю за год. Также появился 500-балльный результат выпускницы из Москвы.

Больше всего максимальных результатов в таких регионах, как Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и Краснодарский край. По Москве статистики еще нет. В Питере 100 баллов набрали более 900 раз - рост в 1,5 раза за год. В Комитете по образованию Смольного считают, что это связано с профилизацией школьников. Ранее то же самое сказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Замначальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич назвал результаты "потрясающими".

Увеличение числа стобалльников связано с усиленной подготовкой, уверен академик РАО профессор ВШЭ Виктор Болотов. По его мнению, "конкуренция в университете возрастает, вы видели сокращение бюджетных мест". Это вынуждает абитуриентов более усиленно готовиться. Другие эксперты говорят о том, что выпускники, школы и репетиторы все лучше приспосабливаются к требованиям ЕГЭ.

Впрочем, независимые эксперты отмечают, что задания в этом году были легче, отсюда и рост результатов.