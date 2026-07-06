Губернатор Иркутской области смягчил закон об обращении с бездомными животными

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев внес важные поправки в региональный закон о безнадзорных животных. Прежняя версия документа, которую приняли в июне 2026 года, позволяла властям вводить режим "экстраординарной ситуации". В таких случаях службы отлова могли усыплять собак уже через 11 дней после их попадания в приют. Предложения главы региона делают правила более мягкими и человечными, пишет ТАСС.

В новой редакции закона решение об эвтаназии больных или агрессивных псов будет принимать специальная комиссия. В нее обязательно войдут ветеринар, кинолог и представитель местной администрации. Для здоровых и спокойных животных губернатор полностью исключил автоматическое усыпление после окончания срока их содержания в приюте. Также поправки изменили условия для объявления режима ЧС. Теперь власти будут вводить его, если увидят стаи из десяти и более собак возле школ, детских садов, больниц и других социальных объектов. Закон в обновленном виде заработает с 1 января 2027 года.

Изначально закон разработали по просьбе Ассоциации муниципальных образований области из-за сложной ситуации на улицах. К концу 2025 года в Приангарье насчитали более 11,4 тысячи бродячих собак. Статистика показывает, что ежегодно животные нападают на жителей региона от 3,2 до 4 тысяч раз. Чтобы решить эту проблему, власти не только меняют правила отлова, но и планируют построить новые пункты временного содержания животных в семи крупнейших городах области.