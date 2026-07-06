Над территорией Курганской области зафиксирован пролёт БПЛА

Над территорией Курганской области зафиксирован пролёт БПЛА со стороны Челябинской области, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Там отметили, что обстановка на территории региона контролируемая. Все профильные службы и ведомства работают.

Ранее о пролете БПЛА сообщали власти Челябинской области, в Челябинске впервые с начала СВО была запущена сирена для информирования об опасности. Губернатор Тюменской области Александр Моор предупреждал о возможной атаке БПЛА на регион.