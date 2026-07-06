Экскурсии для участников "Иннопрома" проводит Туристический центр "Столица Урала"

Туристический центр "Столица Урала" проводит для гостей международной выставки "Иннопром" экскурсии по Екатеринбургу.

На стенде Центра у первого павильона можно приобрести сувенирную продукцию – от брелоков до живописных картин, а также ознакомиться с наиболее популярными маршрутами по уральской столице.

В программе на 7 и 8 июля стандартные экскурсии по самым популярным достопримечательностям города, а также обзорная экскурсия на местный завод оптики. Зарегистрировать можно на сайте центра, а сбор гостей осуществляется на стойке регистрации, куда можно подойти сразу после прогулки по самой выставке.