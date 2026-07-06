06 Июля 2026
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Спорт Свердловская область В России
Фото: Дмитрий Степанцов

Роллеры впервые вышли на старт Кубка "РМК Экстрим" в Екатеринбурге

В субботу, 4 июля обновленный скейт-парк у Падел-арены РМК в Екатеринбурге стал главной точкой притяжения для любителей экстрима. Масштабное спортивное событие Русской медной компании собрало не только профессионалов и начинающих райдеров, но и более 2 тысяч зрителей, для которых активный отдых стал отличным способом провести свой выходной.

"Сегодня мы проводим соревнования в обновленном парке у Падел-арены РМК. Это особенно приятно, потому что именно отсюда в 2022 году стартовал наш проект. Здесь оборудована сложная зона "парк", которая позволяет показывать по-настоящему яркие и техничные трюки. Мы видим на стартах и юных спортсменов с родителями – тех, кто только в этом году взял в руки самокаты и BMX. И это нас очень вдохновляет. Мы не стоим на месте: расширяем географию, добавляем новые дисциплины и, что самое важное, взращиваем новые поколения райдеров", - отметил директор РМК Экстрим Герман Ременников.

Скейт-парк у Падел-арены РМК в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в программу соревнований вошли пять дисциплин: самокат, BMX, скейтборд, MTB и ролики. Примечательно, что дисциплина ролики в формате скейт-кросс была представлена на Кубке "РМК Экстрим" впервые.

"Скейт-кросс это дисциплина, где спортсмены катаются по трассе с препятствиями. Мы с судьями оценивали скорость, технику прохождения трассы, реакцию. В целом ролики развивают спортсмена, его мышцы, выносливость, координацию и баланс. Ролики сейчас очень перспективная дисциплина. Очень рад, что РМК развивают новое экстремальное направление", - рассказал судья соревнований по дисциплине ролики скейт-кросс Тимофей Ксеник.

Скейт-парк у Падел-арены РМК в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

В соревнованиях приняли участие 195 спортсменов из 22 городов России. Самой популярной дисциплиной вновь стал самокат: 107 райдеров поборолись за звание лучшего самокатера Свердловской области.

"Мне 10 лет, я занял второе место в дисциплине самокат-парк. Мне все очень понравилось, я вообще в первый раз участвовал! Сделал сегодня много трюков, свою программу, свою линию я продумал за три дня. Приходил сюда каждый день, катался до вечера, тренировался. А еще, когда ехал сегодня в скейт-парк, очень боялся. Но как только вышел на раскатку, страх пропал", - поделился впечатлениями юный участник соревнований Кубок "РМК Экстрим" Иван Лыков.

Скейт-парк у Падел-арены РМК в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

Также состоялись и официальные соревнования, внесенные в перечень Министерства спорта РФ: первенство Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине BMX фристайл-парк, чемпионат Свердловской области по велосипедному спорту в дисциплине BMX фристайл-парк, чемпионат Свердловской области по роллер-спорту в дисциплине самокат-парк. По результатам заездов спортсмены получили разряды, а победители попадут в сборные Свердловской области по велосипедному спорту и роллер-спорту.

Соревнования стали лишь частью большого семейного праздника.

Скейт-парк у Падел-арены РМК в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

"Интересные упражнения на беговеле, очень все аккуратно, внимательно. Ребенку все понятно объяснили, дочке понравилось. У меня еще старший сын катается в скейт-парке, он самокатер, тоже участвует в соревнованиях. Всей семьей ходим на мероприятия", - рассказала мама юных спортсменов Ольга Федорова.

Самые юные спортсмены с восторгом осваивали беговелы и делали первые трюки, а ребята постарше пробовали удерживать равновесие на балансбордах. Интерактивный баскетбол, мини-рампа для любителей ручных скейтбордов и другие активности сделали праздник по-настоящему семейным, где каждый нашел экстремальное занятие по душе.

Скейт-парк у Падел-арены РМК в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Степанцов

Теги: РМК Экстрим, роллеры, скейт-парк


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