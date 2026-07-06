ТМК показала гоночный болид с каркасом из труб на выставке ИННОПРОМ

Трубная металлургическая компания (ТМК) участвует в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. На своём стенде компания представила гоночный болид, каркас которого изготовлен из труб ТМК, а также крупный фрагмент нержавеющей трубы диаметром более 2,5 м, предназначенной для нефтехимической отрасли.

Как сообщает пресс-служба ТМК, основным акцентом стенда стал современный российский гоночный болид BR03, каркас которого полностью сварен из бесшовных холоднодеформированных труб диаметром 40 мм, произведённых на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, филиал ТМК). Высокопрочные трубы ТМК соответствуют строгим требованиям производителей болидов, что обеспечивает надёжность и предсказуемость поведения автомобиля на больших скоростях, а также безопасность пилотов в случае аварий.

Ещё одним заметным экспонатом стал фрагмент сварной нержавеющей трубы диаметром 2 520 мм, превышающий человеческий рост. Производство данных труб наладили на заводе ТМК в Челябинске, и они используются для транспортировки и хранения коррозионно-активных материалов, а также в нефтегазовом секторе, химической промышленности, машиностроении и металлургии.

Также компания демонстрирует на стенде образцы резьбовых соединений премиальной линейки TMK UP, предназначенные для добычи углеводородов в сложных геологических условиях.