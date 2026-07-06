Россия и Китай начали совместные морские учения "Морское взаимодействие-2026"

Российские и китайские военные корабли начали совместные учения "Морское взаимодействие-2026" в акватории Желтого моря. Руководитель маневров с российской стороны контр-адмирал Сергей Синько заверил, что тренировки носят оборонительный характер и не угрожают другим государствам. В этот раз экипажи уделят особое внимание борьбе с беспилотниками и безэкипажными катерами, пишет "Ъ".

Сергей Синько рассказал, что моряки выполнят большой объем задач: они отработают поиск подводных лодок и проведут спасательные операции. Главной особенностью нынешних маневров станет активное использование робототехники и автономных систем. В ближайшие четыре дня корабли будут постоянно выходить в море для отработки боевых эпизодов. Адмирал отметил, что экипажи отлично подготовились и стремятся выполнить все задания.

Учения Тихоокеанского флота России и ВМС Китая продлятся до 13 июля. Российскую сторону представляют гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". Министерство обороны Китая заявило, что эти маневры помогут двум странам лучше реагировать на угрозы безопасности и защитят мир в регионе. Совместная работа флотов позволит России и Китаю эффективнее действовать вместе в случае возникновения реальной опасности.