06 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Россия и Китай начали совместные морские учения "Морское взаимодействие-2026"

Российские и китайские военные корабли начали совместные учения "Морское взаимодействие-2026" в акватории Желтого моря. Руководитель маневров с российской стороны контр-адмирал Сергей Синько заверил, что тренировки носят оборонительный характер и не угрожают другим государствам. В этот раз экипажи уделят особое внимание борьбе с беспилотниками и безэкипажными катерами, пишет "Ъ".

Сергей Синько рассказал, что моряки выполнят большой объем задач: они отработают поиск подводных лодок и проведут спасательные операции. Главной особенностью нынешних маневров станет активное использование робототехники и автономных систем. В ближайшие четыре дня корабли будут постоянно выходить в море для отработки боевых эпизодов. Адмирал отметил, что экипажи отлично подготовились и стремятся выполнить все задания.

Учения Тихоокеанского флота России и ВМС Китая продлятся до 13 июля. Российскую сторону представляют гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". Министерство обороны Китая заявило, что эти маневры помогут двум странам лучше реагировать на угрозы безопасности и защитят мир в регионе. Совместная работа флотов позволит России и Китаю эффективнее действовать вместе в случае возникновения реальной опасности.

 

Теги: Китай, учения, море


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