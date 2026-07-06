Пашинян впервые после выборов прилетел в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Екатеринбург для участия в "Иннопроме". В уральской столице он станет спикером пленарной сессии международной промышленной выставки и проведет переговоры с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Кадры прибытия Пашиняна в Екатеринбург публикует официальный Telegram-канал премьер-министра Армении. Заметим, что в аэропорту Кольцово с утра действуют ограничения из-за режима беспилотной опасности.



В начале июня Пашинян на встрече с избирателями заявил, что в случае своего переизбрания на парламентских выборах он посетит Россию и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако в конце прошлого месяца помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что до сих пор нет никакой конкретной информации по возможному визиту премьер-министра в Россию.



До этого посол России в Армении Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций. Причиной в МИД РФ назвали "шаги армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящие ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС".