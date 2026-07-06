Посла Швеции вызвали в МИД РФ после атаки на посольство России в Стокгольме

Посол Швеции в Москве Анна Кристина Тересе Юханнессон вызвана в МИД РФ в понедельник, 6 июля. Ей напомнят об обязательствах Стокгольма в рамках Венской конвенции и данных ранее заверениях. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, посольство РФ в Швеции и российские дипломаты "подвергаются не просто некоей теоретической угрозе, а буквально физическому налету дронов, которые запускаются прицельно по территории" загранпредставительства.

Напомним, в ночь на 2 июля дроны атаковали российское посольство в Швеции. Как заявляли в МИД РФ, один квадрокоптер сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал на российскую территорию в непосредственной близости от здания посольства. В ведомстве также отметили, что "подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер".