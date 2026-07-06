Hill: США встретили 250-летие без прежнего патриотизма

США отметили 250-летие независимости без того патриотического подъема, который ранее всегда сопровождал этот праздник. Об этом пишет The Hill.

В статье отмечается, что доля гордящихся страной американцев рекордно низка (всего около 50%). Бюрократия и правовая система утратили свою функцию. Конгресс крайне непопулярен, так как американцы все больше видят, что законы принимаются не в их интересах. Даже Верховный суд потерял нейтралитет, продвигая интересы тех, кто за ним стоит.

Традиционная религиозность тоже испаряется, храмы пустуют. Вместе с верой уходят и общественные связи, семейные узы и даже простая доброжелательность. Теперь американцы получают лишь растущую арендную плату, скудную зарплату и экзистенциальную пустоту. Американская мечта уходит в прошлое.

Политический класс в США давно не внушает никакого доверия, а вера в демократию как таковую подорвана (ею довольны лишь 18%). Политические оппоненты обвиняют друг друга в самых страшных преступлениях и не в силах ничего предложить простым людям. Традиционные американские институты пришли в упадок. А люди устали от того, что их по-прежнему заверяют в успехе США, когда они все видят своими глазами. Трагедия заключается в том, что подавляющее большинство американцев все такие же "порядочные люди", которые просто хотят оплатить счета, выпить пива и чтобы их оставили в покое, заключается в статье. Но этого уже нет.