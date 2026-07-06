Игорь Седов провел выездное совещание в Ленинском районе Астрахани

По многочисленным просьбам жителей Ленинского района Астрахани, председатель Городской Думы Игорь Седов организовал выездное совещание с представителями управления коммунального хозяйства, руководством администрации района и местными жителями, проживающими по улицам 4-ая и 8-ая Железнодорожная. На встрече также присутствовали депутаты Городской Думы Сабир Дусабалиев и Игорь Гурбо.

Жителей микрорайона волновали несколько ключевых вопросов:

— плохое состояние дорожного покрытия на улице 4-ая Железнодорожная, требующее подсыпки;

— отсутствие светильников на установленных электроопорах возле МБДОУ г. Астрахани «Детский сад № 1»;

— просьба активистов микрорайона о сносе незаконно установленных палисадников возле многоквартирных домов на ул. 4-я Железнодорожная с целью создания тротуарной дорожки.

По итогам выездного совещания председатель Городской Думы Игорь Седов дал рекомендации представителям профильных ведомств о рассмотрении обращений, поступивших во время встречи, в ближайшее время.

«Благодарю жителей за активную гражданскую позицию. Ваши обращения помогают выявлять системные проблемы и находить пути их решения», — отметил спикер.