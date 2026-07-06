06 Июля 2026
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Общество Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Юбилей Госавтоинспекции в Астраханской области на торжественном мероприятии

В Астраханской области прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов службы поздравили глава региона Игорь Бабушкин и Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Губернатор вручил начальнику УМВД России по Астраханской области, генерал-лейтенанту полиции Игорю Ромашкину высокую государственную награду — орден Александра Невского.

Председатель регионального парламента Игорь Мартынов провел награждение сотрудников и ветеранов ГИБДД Почетными грамотами и Благодарственными письмами Думы Астраханской области.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

На данный момент в региональном управлении Госавтоинспекции несут службу более 750 сотрудников в составе 19 подразделений. На протяжении почти вековой истории ведомства его название неоднократно менялось, однако приоритетом работы всегда оставалась защита жизни и здоровья участников дорожного движения.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Служба в Госавтоинспекции всегда требовала не только профессиональных знаний, но и личных качеств — собранности, выдержки, умения быстро принимать решения, когда на счету каждая секунда. Вы ежедневно сталкиваетесь с различными ситуациями, и в каждой из них для вас на первом месте — жизнь и здоровье людей», — подчеркнул Игорь Мартынов.

Спикер также добавил, что депутатский корпус Астраханской области всегда поддерживал и будет поддерживать инициативы, направленные на повышение безопасности дорожного движения и совершенствование законодательной базы в этой сфере. Так, в регионе принят закон, устанавливающий ограничение розничной продажи моторного топлива лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Стоит отметить, что по статистике с начала года количество ДТП в Астраханской области сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пострадавших в дорожных авариях стало меньше на 23%, погибших — на 38%, снизилось количество аварий с участием детей.

Игорь Мартынов пожелал всем сотрудникам и ветеранам Госавтоинспекции крепкого здоровья, благополучия и спокойных дежурств.

Теги: госавтоинспекция, гибдд, игорь мартынов, награждение


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