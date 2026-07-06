Депутат в Воронежской области подал в суд на АЗС за отказ отпустить ему бензин в канистру

Глава фракции КПРФ в Борисоглебской городской думе Александр Сухинин подал в суд к "дочке" "Роснефти" за отказ продать ему на АЗС 20 литров бензина в канистру. Депутат хочет взыскать с компании моральный вред.

В иске Сухинина говорится, что он на машине знакомого приехал на АЗС и хотел купить бензин АИ-95, чтобы заправить уже свою машину. После оплаты и списания средств оператор заправки отказалась налить топливо в алюминиевую канистру, "сославшись на внутренний запрет без ссылки на конкретные нормы действующего законодательства". Также истец заявляет, что кассовый чек ему не выдали. В результате он вызвал на заправку полицию.

Сухинин хочет взыскать с компании 50 тыс. руб.