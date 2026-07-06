США почти полностью вывели своих военных из Эстонии

Военнослужащие США практически полностью выведены из Эстонии после того, как американское министерство войны решило остановить отправку новых подразделений в Европу и начало пересмотр размещения своих сил за рубежом. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По действующему между Эстонией и США соглашению, в прибалтийской республике должны находиться от 500 до 700 американских военных, но осталась лишь небольшая часть персонала. Причем сокращение американского присутствия затронет всю Европу, а не только Эстонию, отметил Певкур.

В июне США решили вывести из Литвы более тысячи своих военных и бронетехнику. Будущее американского военного контингента в Литве тоже неизвестно.

Ранее Вашингтон пересмотрел свои планы, отменив предполагаемое развертывание в Германии подразделения, вооруженного крылатыми ракетами "Томагавк" с радиусом действия до 2500 километров. Также было приостановлено выполнение заказов на это вооружение, а союзникам по НАТО некоторое время запрещено использовать новейшие разработки в области искусственного интеллекта.

В Европе работают над секретным сценарием коллективной обороны на случай отказа США от своих обязательств в рамках НАТО, писал журнал The Economist.