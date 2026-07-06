Абитуриентам колледжей предложили давать деньги за выбор профессии

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести единовременную выплату для абитуриентов колледжей. Он уже направил это предложение вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Депутат считает, что государство должно давать деньги тем молодым людям, которые выбирают самые нужные для экономики рабочие профессии.

Как пишет ТАСС, студенты смогут получить выплату сразу после зачисления на учебу. Власти на федеральном или региональном уровне сами определят точный размер суммы. При этом они будут учитывать, каких именно специалистов сейчас не хватает на рынке труда.

Автор инициативы уверен, что такая поддержка поднимет престиж рабочих профессий среди молодежи. Борис Чернышов рассчитывает, что деньги привлекут больше поступающих на дефицитные специальности и помогут заводам и предприятиям найти новых сотрудников.

Денежные выплаты станут новым способом борьбы с нехваткой кадров в промышленности. Эта мера дополнит уже работающие государственные программы, которые рекламируют среднее профессиональное образование. Таким образом власти планируют быстрее готовить специалистов для отраслей, где сейчас наблюдается серьезный кадровый голод.

Ранее в Техническом университете УГМК прошла вторая в этом году церемония вручения дипломов: всего вуз окончили 149 человек, причем 28 из них получили красные дипломы. За 10 лет работы университет стал лидером среди частных технических вузов Урала по версии рейтинга RAEX, так как обучает студентов на реальных задачах производства - например, один из магистерских проектов по автоматизации уже успешно внедрили на фабрике с реальной выгодой.