Кольцово о работе в условиях ограничений: "Обстановка в аэропорту спокойная"

В екатеринбургском аэропорту Кольцово рассказали о работе в условиях временных ограничений, введенных в понедельник в первый день международной выставки "Иннопром".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани, Кольцово в этих условиях продолжает оказывать услуги пассажирам, обстановка в аэропорту спокойная.

"Наши службы делают все возможное, чтобы пребывание пассажиров у нас было максимально комфортным. В общедоступных зонах и зонах ожидания вылета путешественникам доступна питьевая вода. По запросу сотрудники аэропорта выдают пассажирам коврики, соответствующие объявления звучат в терминалах. Работают с теми, кто ждет своего рейса, и представители авиакомпаний", - рассказали в аэропорту.

Там также отметили, что чтобы избежать скопления большого количества людей в зонах ожидания вылета, вход в них был частично ограничен. Ожидать прохождения предполетного досмотра просят путешественников, чьи самолеты пока еще не прибыли в Екатеринбург.

"Просим пассажиров отслеживать статус работы аэропорта и своего рейса еще на этапе планирования выезда в аэропорт", - добавили в Кольцово.

С утра понедельника в Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности.