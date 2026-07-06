"Южуралзолото" не будет выплачивать дивиденды за 2025 год

Компания "Южуралзолото", перешедшая под контроль структур бизнесмена Руслана Байсарова, отказалась выплачивать дивиденды за 2025 год – решение одобрили акционеры. ЮГК ни разу не выплачивала дивиденды с момента выхода на биржу в 2023 году. В дивидендной политике компании заявлено направление на выплаты не менее 50% чистой прибыли при условии, что соотношение чистого долга и EBITDA не превышает три раза, отмечает Forbes.

В июне 2026 года Росимущество с четвертой попытки продало 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Долю купило АО "БТС — Мост Холдинг", структура бизнесмена Руслана Байсарова, — за 93,2 млрд руб. Изначально актив был оценен в 162 млрд руб.

В 2025 г. суд по иску Генпрокуратуры национализировал у челябинского бизнесмена и депутата Константина Струкова 68% акций ЮГК и 100% долей в управляющей компании предприятия. Суд согласился с доводами прокуратуры, которая утверждала, что Струков получил активы незаконно. Также со Струкова уже взыскали 3,9 млрд руб. в счёт компенсации ущерба, причиненного компанией природе.

Около 10% акций компании находятся в свободном обращении, еще 22% в 2022 году приобрела дочерняя структура Газпромбанка – УК "ААА управление капиталом".