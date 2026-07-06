Росавиация закрыла аэропорт Тобольска

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ремезов Тобольска.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор предупредил, что территория региона может подвергнуться атаке БПЛА.

Тюменский аэропорт Рощино также работает с ограничениями. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В регионе введен режим беспилотной опасности. Это превентивная мера.

Аналогичные ограничения действуют в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в ХМАО. Аэропорты Перми, Челябинска и Екатеринбурга закрыты по решению Росавиации.

В Челябинской области был замечен пролет БПЛА