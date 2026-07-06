Авиакомпании запросили 69 "Байкалов" и 59 "Освеев" до 2035 года

На международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге руководитель Росавиации Дмитрий Ядров озвучил цифры спроса на новые отечественные самолеты малой авиации и сроки их сертификации, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Ядрова, российские авиакомпании уже сформировали запросы на поставку самолетов до 2035 года. "Если говорить про "Байкал", то на сегодняшний день запросы от наших авиакомпаний — это 69 машин до 2035 года и порядка 59 машин "Освей" до 2035 года", — сказал глава Росавиации.

Он также обозначил ожидаемые сроки сертификации. Росавиация рассчитывает получить сертификат типа на девятиместный "Байкал" в третьем квартале 2027 года. Для 19-местного российско-белорусского самолета "Освей" этот этап запланирован на конец 2029 года.

Самолет "Байкал" разрабатывается Уральским заводом гражданской авиации как замена легендарному Ан-2. Это полностью отечественный проект: российская разработка, производство, комплектующие и двигатель. Машина предназначена для повышения аэромобильности в труднодоступных регионах, включая Арктику и Крайний Север. В декабре 2025 года опытный образец "Байкала" с двигателем ВК-800 и винтом АВ-901 совершил первый полет.

Ядров также сообщил, что Росавиация планирует уйти от обязательного высшего образования для коммерческих пилотов, расширяя сеть авиационных учебных центров. В России сейчас функционирует 38 таких центров, за последний год открыто восемь новых, количество частных пилотов составляет 11 тысяч человек.

Кроме того, в июне 2026 года было подписано соглашение с Улан-Удэнским авиационным техникумом о подготовке пилотов вертолетов для коммерческой авиации. Это учебное заведение станет вторым государственным колледжем в стране по данному направлению подготовки.