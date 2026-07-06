"Минский автозавод" привёз на "Иннопром" троллейбус ценой в 37 млн

Белоруссия привезла на промышленную выставку "Иннопром", которая проходит в Екатеринбурге, усовершенствованную модель троллейбуса с автономным ходом. Он может ехать без подзарядки 30 км.



Представитель производителя троллейбуса – "Минского автомобильного завода" – Оксана Михеева в разговоре с Накануне.RU отметила, что предприятие развивает третье поколение пассажирского транспорта. Привезённая на выставку модель на 93% состоит из белорусско-российских разработок, она может ехать без подключения к троллейбусным сетям 30 км.

Предприятие сотрудничает с Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом (УТТЗ). Ранее из Минска в Уфу были поставлены 56 машино-комплектов, из которых сделаны российские троллейбусы. В данном случае речь идёт о втором поколении такого транспорта.



"Следующее обновление – аналогичный троллейбус УТТЗ, но уже на базе кузова третьего поколения, проходит опытную эксплуатацию в Екатеринбурге", – сказала Михеева.

Представленная на "Иннопроме" машина оснащена максимальной комплектацией и стоит 37 млн руб.

Отметим, что Екатеринбург с 2023 года получил три крупные партии троллейбусов МАЗ. В апреле 2026 года в город пришли 55 троллейбусов модели "Горожанин", созданных на базе автобусов МАЗ-203. Новый транспорт способен вместить почти 100 пассажиров и пройти до 40 км на автономном ходу. Всего по улицам города ездят более 150 новых троллейбусов из Белоруссии.