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Фото: Накануне.RU

Минпромторг не будет отдавать всю малую авиацию Объединенной авиастроительной корпорации

На "Иннопроме" в Екатеринбурге министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что Минпромторг не планирует передавать все проекты в малой авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), передает корреспондент Накануне.RU.

"Я отвечу на тезисы о том, что давайте все отдадим Бадехе (Вадим Александрович Бадеха, генеральный директор ОАК, — прим. ред.). Нет, не поддерживаю, — сказал Алиханов, комментируя предложение сконцентрировать все производство малой авиации в ОАК. — Что касается малой авиации, здесь должна быть конкуренция. Я поддержу Бориса Алешина с его тезисом про "все цветы должны цвести" — необходимость поддерживать конкуренцию в этом направлении".

Министр напомнил, что в структуре ОАК есть завод "Сокол" в Нижегородской области. В ближайший месяц-полтора Минпромторг проведет совещание с потенциальными производителями легких самолетов, которые готовы выпускать продукцию на этой площадке.

"Это немножко другая задача, чем гособоронзаказ или производство МС-21, Superjet. Тут накладные расходы не раздуешь. Это рынок, и производители будут считать, не проще ли построить собственные производства, воспользовавшись деньгами ФРП. У нас должно быть конкурентное предложение для них, если мы хотим загрузить площадку "Сокола", — пояснил Алиханов.

Алиханов также отметил, что с руководством Уральского завода гражданской авиации (Екатеринбург) ведутся активные обсуждения по развитию и расширению производственных мощностей. При этом он подчеркнул, что любое предложение по наращиванию производства должно быть экономически обоснованным и конкурентоспособным, чтобы конечная стоимость продукции оставалась приемлемой на мировом рынке.

Государство готово поддержать производителей, если они захотят создать собственные производственные мощности через Фонд развития промышленности или кластерную инвестиционную платформу, сказал министр.

Теги: Антон Алиханов, Минпромторг, ОАК, Вадим Бадеха, малая авиация


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