Минпромторг не будет отдавать всю малую авиацию Объединенной авиастроительной корпорации

На "Иннопроме" в Екатеринбурге министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что Минпромторг не планирует передавать все проекты в малой авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), передает корреспондент Накануне.RU.

"Я отвечу на тезисы о том, что давайте все отдадим Бадехе (Вадим Александрович Бадеха, генеральный директор ОАК, — прим. ред.). Нет, не поддерживаю, — сказал Алиханов, комментируя предложение сконцентрировать все производство малой авиации в ОАК. — Что касается малой авиации, здесь должна быть конкуренция. Я поддержу Бориса Алешина с его тезисом про "все цветы должны цвести" — необходимость поддерживать конкуренцию в этом направлении".

Министр напомнил, что в структуре ОАК есть завод "Сокол" в Нижегородской области. В ближайший месяц-полтора Минпромторг проведет совещание с потенциальными производителями легких самолетов, которые готовы выпускать продукцию на этой площадке.

"Это немножко другая задача, чем гособоронзаказ или производство МС-21, Superjet. Тут накладные расходы не раздуешь. Это рынок, и производители будут считать, не проще ли построить собственные производства, воспользовавшись деньгами ФРП. У нас должно быть конкурентное предложение для них, если мы хотим загрузить площадку "Сокола", — пояснил Алиханов.

Алиханов также отметил, что с руководством Уральского завода гражданской авиации (Екатеринбург) ведутся активные обсуждения по развитию и расширению производственных мощностей. При этом он подчеркнул, что любое предложение по наращиванию производства должно быть экономически обоснованным и конкурентоспособным, чтобы конечная стоимость продукции оставалась приемлемой на мировом рынке.

Государство готово поддержать производителей, если они захотят создать собственные производственные мощности через Фонд развития промышленности или кластерную инвестиционную платформу, сказал министр.