Унесло течением: в Свердловской области на водоемах утонули двое детей

В Свердловской области на водоемах утонули двое детей. Сейчас в обстоятельствах разбираются полиция и Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в региональном СК, вечером 4 июля на реке Исеть, что вблизи деревни Кодинка Каменска-Уральского, при купании пропал 17-летний подросток. Юноша приехал из другого региона и отдыхал вместе с друзьями. Известно, что во время купания его унесло течением реки. В настоящее время проводится поиск пропавшего.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, молодой человек приехал в Каменск-Уральский вместе с подругой, чтобы отметить ее день рождения у бабушки.

"Вечером компания из четырех человек отправилась на берег местной реки. Парень, находясь в воде, оступился, но, поскольку плавать не умел, выбраться самостоятельно ему не удалось. Попытка друзей спасти его оказалась безуспешной", - сообщил полковник Горелых.

Кроме этого, днем 5 июля на территории парка "Народный" в Нижнем Тагиле в акватории реки Тагил утонула 13-летняя девочка.

"Отец привез свою дочь в гости к подруге, с собой у нее было два надувных круга. Вскоре девочки отправились в центральный парк города, рядом с которым имеется водоем. Подруга купаться не стала, а приехавшая погостить девочка решила поплавать. В первый раз она благополучно находилась в воде порядка 10 минут. А спустя примерно полчаса вошла в воду повторно, но на этот раз круг стало уносить течением. Малышка запаниковала и выпала из плавсредства. Ставший очевидцем ЧП мужчина предпринял попытку прийти на помощь, но из-за быстрого течения сделать этого не смог", - рассказал представитель МВД.

В обоих случаях поиски тел парня и девочки ведут сотрудники полиции, МЧС и волонтеры. Возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Проводится расследование.

"Всего, к большому сожалению, в минувшие выходные на водоемах области погибло четыре человека. С учетом стоящего на улице, в прямом смысле, пекла, хочется пожелать землякам только одного: будьте осторожны, берегите себя и своих детей, не рискуйте напрасно, выбирайте менее глубокие и разрешенные для купания места", - призвал уральцев Валерий Горелых.