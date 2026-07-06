ФАС возбудила дело против шести операторов АЗС в Московском регионе из-за повышения цен

ФАС возбудила дело против шести операторов независимых сетей АЗС московского региона из-за одновременного роста цен.

По данным ведомства, компании "АИСТ", "Топливный синдикат", "Серпуховнефтепродуктсервис", "Витаойл" и "Элегант", а также один индивидуальный предприниматель синхронно увеличили розничную стоимость бензина и дизеля. По мнению ФАС, в таких действиях есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Отмечается, что регулятор фиксирует схожие ситуации и в других регионах. В Саратовской области сети АЗС "Торэко" выдано предупреждение после изменения цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95. В Оренбургской области возбуждено дело о возможном ценовом сговоре на рынке дизельного топлива.

В июне ФАС рекомендовала поставщикам топлива сдержаться от необоснованного роста цен на горючее. Соответствующее письмо служба направила в адрес 26 профильным ассоциациям и союзам, которые занимаются реализацией нефтепродуктов. Ведомство напомнило о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизтопливо, при продаже с нефтебаз и нефтехранилищ, а также в розничном сегменте рынка - на АЗС.