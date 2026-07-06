06 Июля 2026
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Наука и техника Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

УЗГА представил на "Иннопроме" двигатель ВК-800 и макет самолета УТС-800

"Уральский завод гражданской авиации" представил на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге двигатель ВК-800 с винтом АВ-410П для самолетов малой авиации и макет самолета УТС-800. Подробнее об экспонатах Накануне.RU рассказала официальный представитель УЗГА Екатерина Згировская.

Учебно-тренировочный самолет УТС-800 предназначен для первоначальной подготовки летчиков военной авиации. Он уже проходит летные испытания, а в ближайшее время начнет работать на новом российском двигателе ВК-800, произведенном на том же заводе. Сами пилоты хорошо оценивают управляемость самолета, отмечая, что он отлично подходит для обучения и "прощает" ошибки начинающих летчиков.

Макет самолета УТС-800 (разработан Уральским заводом гражданской авиации), представленный на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Двигатель ВК-800 от УЗГА разрабатывали таким образом, чтобы он подходил сразу для трех самолетов: "Байкала", на котором двигатель сейчас проходит сертифицированные испытания, для УТС-800, а также для самолета российско-белорусской разработки – ЛМС-192 "Освей", который находится на этапе разработки конструкторской документации. На нем, как рассказала Екатерина Згировская, будут стоять два таких двигателя.

Макет самолета УТС-800 (разработан Уральским заводом гражданской авиации), представленный на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

"По модификации три самолета отличаются друг от друга, но унификат составляет 98%. В большей степени нужно будет доработать системы управления и какие-то нюансы. Мощность двигателя составляет, в зависимости от потребности, от 806 до 877 лошадиных сил. Соответственно, на каждый самолет идет своя версия. Таким образом, мы обеспечиванием технологический суверенитет России, потому что это абсолютно российские разработки. Для уральской аудитории, да и для всей России, важный момент, что это все производится одним заводом. Это достаточно редкая история, когда и самолеты, и двигатели делаются в контуре одного предприятия. Здесь нет большой кооперации, когда мы можем зависеть от других поставщиков – это все делается внутри одного завода", – пояснила Екатерина Згировская.

Двигатель ВК-800 с винтом АВ-410П (разработан Уральским заводом гражданской авиации), представленный на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Она также добавила, что есть вероятность изменения названия двигателя. Изначально предполагалось, что для "Байкала" будут переоборудовать питерский вертолетный двигатель Владимира Климова. Его мощность должна была превысить 800 лошадиных сил, отчего в документах его и обозначили как "ВК-800". Однако после тщательного анализа эксперты заключили, что проще будет создать двигатель с нуля. Документы уже были подписаны чиновниками, потому название решили оставить старым. Но, вероятно, ненадолго.

Теги: УЗГА, самолет, двигатель


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