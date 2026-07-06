В России выросло число детей с 3-5 группами здоровья

В России растет число детей с 3-5 группами здоровья – это хронические заболевания и инвалидности. Больше всего детей относится ко второй группе здоровья. Абсолютно здоровых детей первой группы не так уж много, это данные статистики Минздрава за 2025 год, пишут "Ведомости".

По данным министерства, ко второй группе здоровья (дети без хронических заболеваний, с функциональными нарушениями) относится 9,2 млн человек.

В Минздраве объясняют рост числа детей с нарушениями здоровья тем, что теперь точнее и чаще выявляются отклонения. Ранняя постановка диагноза и отнесение ребенка к 3-5 группе здоровья может помочь лучше и быстрее оказать помощь.

Кроме того, растет выявляемость детей с высоким индексом массы тела – их тоже формально нельзя отнести к здоровым.