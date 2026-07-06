В Челябинске впервые включили сирены для предупреждения об опасности БПЛА

В Челябинске впервые включили сирены для оповещения об угрозе БПЛА. Режим беспилотной опасности действует в регионе с 08.30. В челябинском аэропорту введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

"Звук сирен на улице, прерывистые гудки на предприятиях, машины с громкоговорителями обозначают сигнал "Внимание всем!". Его главная цель – привлечь внимание граждан к потенциальной угрозе. Если вы услышали этот сигнал, необходимо включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения, обратиться к проверенным, официальным источникам информации. В них будет размещена информация о возникшей угрозе и порядок действий. Быстро и без паники выполните все необходимые рекомендации. Обеспечьте безопасность себе, своим детям и при необходимости окружающим", - говорится в сообщении правительства региона.

Аналогичные ограничения действуют в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, в Пермском крае и в ХМАО. Аэропорты Перми, Тюмени и Екатеринбурга закрыты по решению Росавиации.

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