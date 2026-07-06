От Арбата до Академического: в Москве открылась выставка, посвященная эволюции российских городов

В Москве на Арбате открылась фотовыставка "Городская эволюция. 35 лет развития", которая посвящена юбилею Союза российских городов. В секции Екатеринбурга представлены фотографии Академического района.

Снимки уже успели увидеть жители Академического, которые сейчас находятся в Москве.

"Как здорово вечером, прогуливаясь по Арбату, увидеть фотографии родного Екатеринбурга и, главное, любимого Академического. Разглядывали снимки, искали, где наш дом, офис. Как сильно преобразилось пространство! Очень круто увидеть наш проект в самом сердце Москвы", — поделилась впечатлениями жительница Академического Екатерина.

Выставка организована Союзом российских городов при поддержке Правительства Москвы, Общественной палаты РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В экспозиции представлены достижения 21 города — активных членов Союза. Екатеринбург попал в их число, продемонстрировав ключевые объекты городского развития.

В раздел, посвященный Екатеринбургу, вошли фотографии проекта комплексного освоения территории "Академический" и креативного кластера "Домна". Экспозиция показывает эволюцию городской среды — от кризиса 1990-х годов к современным урбанистическим решениям, превратившим российские города в лаборатории устойчивого развития.

Участие "Академического" в федеральной выставке демонстрирует признание проекта как примера комплексного подхода к развитию городских территорий. За два десятилетия район прошел путь от идеи до статуса отдельного административного района Екатеринбурга, полученного в 2021 году, от мастер-плана до 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

Также в выставке "Городская эволюция. 35 лет развития" представлены фотографии еще 20 городов: Москвы, Архангельска, Благовещенска, Великого Новгорода, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Иркутска, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Ханты-Мансийска и Челябинска. Экспозиция будет работать до 31 июля.

"Академический" — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК "КОРТРОС" в лице АО СЗ "РСГ-Академическое" развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode & Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.