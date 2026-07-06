Моор: Территория Тюменской области может подвергнуться атаке БПЛА

Губернатор Тюменской области Александр Моор предупредил, что территория региона может подвергнуться атаке БПЛА.



"Если сигнал застал вас дома, отойдите от окон. Если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем безопасном помещении (подвал, цоколь, парковка и т.д.). Если увидели беспилотный летательный аппарат, сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112", - напомнил он тюменцам.



Запрещено распространять видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО. За это предусмотрено наказание. Приближаться к обломкам БПЛА опасно для жизни.

Тюменский аэропорт Рощино работает с ограничениями. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, действуют временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Росавиация также сообщила о закрытии аэропорта.

Отметим, что в регионе введен режим беспилотной опасности. Это превентивная мера.

Аналогичные ограничения действуют в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в ХМАО. Аэропорты Перми, Челябинска и Екатеринбурга закрыты по решению Росавиации