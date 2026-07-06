06 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Индонезия привезла на "Иннопром" сельхоздроны и шоколад

В Екатеринбурге на полях "Иннопрома" свои разработки представила Индонезия. В этом году она является страной-партнёром промышленной выставки. Статус позволил развернуть большой стенд, на котором представлены различные разработки.

В 2026 г. Индонезия впервые выступила официальной страной-партнёром "Иннопрома". В национальном павильоне представлены результаты промышленной трансформации страны, её производственный потенциал, экосистема инноваций и инвестиционные возможности. Тема национальной экспозиции – "Курс на промышленное будущее".

Стенд Индонезии на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Стенд Индонезии на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

В составе национальной экспозиции Индонезии – более 50 компаний и отраслевых ассоциаций, представляющих агропромышленный комплекс, машиностроение, нефтехимию, информационные технологии, производство строительных материалов и другие секторы. Каждая из них заинтересована в установлении конкретных деловых контактов с российскими партнёрами.

Стенд Индонезии на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Стенд Индонезии на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Несколько индонезийских компаний представили свои гражданские дроны. Среди таких организаций – Kementerian Perindustrial. Её представитель Ахмад Рафид Фадли Мухтар сообщил Накануне.RU, что представленный организацией аппарат используют в различных отраслях, он полностью разработан в Индонезии.

БПЛА на стенде Индонезии на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Стенд Индонезии на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Ещё одна компания, разрабатывающая дроны, – TechnoGIS. Её представитель Антон Прасетьё в разговоре с Накануне.RU отметил, что производимые организацией "птички" работают в сельском хозяйстве.

БПЛА на стенде Индонезии на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Стенд Индонезии на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

На "Иннопром" компания также привезла аппарат TGK GNSS RTK – геодезический GNSS-приемник нового поколения. Благодаря передовой технологии RTK и интеграции с мобильными приложениями он позволяет осуществлять дистанционное управление различными процессами.

На "Иннопроме" представлено индонезийское агентство по развитию трудовых ресурсов в промышленности. Его представители рассказали Накануне.RU о производстве в Индонезии шоколада и свечей.

Стенд Индонезии на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Стенд Индонезии на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

В целом, стенд Индонезии – масштабный и красочный. На расположенной на нём сцене перед началом работы состоялись костюмированные представления. В дни работы выставки у представителей Индонезии запланирована большая деловая программа.

"Промышленное сотрудничество между Индонезией и Россией является основой усилий по повышению конкурентоспособности отечественной промышленности на глобальном уровне. Эти шаги также свидетельствуют о нашей приверженности укреплению отношений со стратегическим государством-партнёром, ориентированных на долгосрочное сотрудничество", - подчеркнул министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картаасасмита.

Теги: Индонезия, Иннопром


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