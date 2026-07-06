Второе рождение легенды: Росавиация выдала сертификат на Ан-2

3 июля Росавиация выдала сертификат типа на самолет Ан-2, сообщил на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Дмитрий Ядров, передает корреспондент Накануне.RU.

"Событием стало, что мы 3 июля подписали сертификат типа на самолет Ан-2, — сказал Ядров. — Ан-2 позволяет окончательно определить разработчика этой машины — это СибНИА, и осуществить работы по модернизации двигателя по линии Минпромторга, а также по снятию дальнейших ограничений".

Самолет, разработанный в 1947 году, вновь допущен к пассажирским перевозкам. На данный момент в коммерческом сертификате Росавиации числятся 49 самолетов Ан-2, еще 358 — в сертификатах на авиационные работы.

Ядров также привел данные по спросу на новые машины для местных авиалиний. Авиакомпании подали заявки на 69 девятиместных самолетов "Байкал" до 2035 года. Сертификация "Байкала", включая отечественную силовую установку, ожидается в третьем квартале 2026 года. Запросы на 19-местный российско-белорусский "Освей" составляют 59 машин до 2035 года, сертификация намечена на 2027–2029 годы.

Научный руководитель Института имени Жуковского, академик Борис Алешин назвал сертификацию Ан-2 важным шагом, но призвал не ограничиваться одной моделью. "Должны расти все цветы. Главный критерий — это безопасность", — сказал он.

Алешин также напомнил об опыте УЗГА по производству самолетов "Diamond" — лицензия была приобретена, документация передана в ЦАГИ, машины использовались для подготовки пилотов и нужд армии.

"Сегодня мы лишены такой возможности что-либо делать в международном плане с Европой или с западными странами. Но опыт у нас накоплен", — отметил академик.

По словам Алешина, развитие малой авиации связано с проблемой оттока населения из регионов.

"Для нашей страны нет другого варианта, чтобы обеспечить связность, восстановить эти самые населенные пункты", — сказал он, подчеркнув, что люди уезжают в большие города, потому что не могут найти приложения своим силам на местах.