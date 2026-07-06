Михалков назвал глупостью вырезание из фильмов сцен с алкоголем и курением

Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков считает, что запрет показа в фильмах наркотиков, алкоголя и курения не помогает с этим бороться. По его мнению, важен не запрет, а отношение к явлению. И если просто не показывать что-то, это еще не значит, что этого не будет.

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"Скажите мне, как можно бороться с наркотиками, не показывая их. <…> Вычеркивать из фильмов наркотики или алкоголь — это глупость. Потому что дело не в том, что показывают, дело в том, каков результат", — сказал режиссер.

Член СПЧ, главред ИА "Регнум" Марина Ахмедова согласна с Михалковым, так как стерильное кино "теряет правду жизни" и люди перестают ему верить. Важно, однако, не перегибать палку и не вести под этим предлогом скрытую пропаганду пороков.

"Когда все умеренно, а не стерильно, когда показано, к чему приводит употребление наркотиков, люди через опыт киногероев усваивают важный урок — к этому притрагиваться нельзя. Поэтому действительно глупо делать кино стерильным от того, что присутствует в повседневной жизни. Так этого будет только больше", — считает Ахмедова.

Михалков также считает, что проведение разных фестивалей во время СВО должно быть деликатным. И нужно понимать, для чего они проводятся.

"Праздник празднику рознь, и фестиваль фестивалю рознь. Одно дело гулять, потому что какая разница, где-то там оно, другое — когда я устраиваю праздник для того, чтобы смягчить горе", — сказал артист.