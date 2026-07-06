ОАК потратит 115 млрд рублей на обновление двигателей SSJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация выбрала 50 самолетов SSJ-100 для масштабного обновления. Инженеры заменят на них российско-французские двигатели SaM146 на полностью отечественные моторы ПД-8. По данным источников в отрасли, вся программа модернизации обойдется примерно в 115 млрд рублей, пишет "Ъ".

Специалисты ОАК определили количество лайнеров после встреч с авиакомпаниями в начале лета. Эксперты изучили техническое состояние машин, проверили ресурс важных деталей и рассчитали, сколько еще лет сможет пролетать каждый борт. Пока корпорация не называет конкретные самолеты и их владельцев, но планирует начать замену первых двигателей в конце 2029 года.

Модернизация одного самолета будет стоить около 2,3 млрд рублей. В эту сумму входит цена самих двигателей и оплата всех работ по их установке. Сейчас ОАК вместе с государством и перевозчиками обсуждает окончательные детали проекта. Руководство корпорации хочет сопоставить возможности заводов с реальными запросами авиакомпаний. В свою очередь, производители моторов отмечают, что стоимость комплектов станет ниже, когда они запустят массовое серийное производство ПД-8.

Ранее новый самолет Як-130М успешно прошел первые летные испытания в Иркутске: пилоты Александр Гуськов и Андрей Воропаев провели в небе 50 минут, разогнав машину до 600 км/ч. Конструкторы компании "Яковлев" создали эту версию на базе обычного Як-130, добавив современный радар и мощное вооружение для борьбы с наземными целями и тяжелыми беспилотниками.