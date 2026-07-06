Дискриминация может стать основанием для выдворения мигрантов из России

Депутаты на этой неделе продолжат рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, изначально предлагалось увеличить с 22 до 43 число статей Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающих выдворение иностранных граждан, однако с учетом поступивших поправок их количество составит 45.

"Перечень правонарушений дополнят: дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста, отношения к религии и т. д.; неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации", - написал Володин в своем Telegram-канале.

В мае Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, которые радикально ужесточают миграционную политику. Первый вводит обязательное выдворение за 21 вид административных нарушений. Второй закрывает доступ к гражданству и виду на жительство для всех, у кого есть неснятая или непогашенная судимость, независимо от тяжести преступления и даже от формы вины.