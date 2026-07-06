Алиханов назвал двигатели и авионику главными приоритетами для малой авиации

На международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обозначил ключевые направления развития малой авиации в России. По его словам, государство сконцентрируется на двух приоритетных направлениях — двигателестроении и авионике, передает корреспондент Накануне.RU.

"Главная задача государства и нашего ведомства, как тех, кто администрирует большое количество программ и мер поддержки, это два направления. Первое — это двигатель, и второе — это авионика", — сказал министр.

Глава Минпромторга отметил, что ЦИАМ имени Баранова развивает целое семейство двигателей от 50 до 500 лошадиных сил. В центре внимания находится роторно-поршневой двигатель РПД-150, опытный образец которого представлен на стенде ведомства.

В этом году министерство рассчитывает завершить работы по сертификации двигателя ВК-800, разрабатываемого Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА), совместно с воздушным винтом АВ-901. По данным открытых источников, сертификация двигателя и винта намечена на четвертый квартал 2026 года.

"Двигатель разработать, провести сертификацию, получить все разрешительные документы — это миллиарды рублей. Мы надеемся в этом году завершить все работы по сертификации ВК-800", — сообщил Алиханов.

Он подчеркнул, что после завершения сертификации двигателя у малых предприятий появится больше возможностей для создания новых машин или ремоторизации действующих. В качестве примера министр привел самолет "АКОР-201", который сейчас летает на американских двигателях, но может быть переоснащен на ВК-800. По данным Минпромторга, в декабре 2025 года опытный образец самолета "Байкал" совершил первый полет с двигателем ВК-800 и винтом АВ-901, достигнув скорости 210 км/ч и высоты 400 метров.

Второе приоритетное направление — авионика. Алиханов отметил, что наиболее сложная часть — бортовое радиоэлектронное оборудование. В ОАК уже накоплен опыт унификации БРЭО для МС-21 и Superjet, и теперь эту практику предстоит распространить на малую авиацию.

"Наша задача — сделать БРЭО современным и для малой авиации, чтобы оно было максимально автоматизировано, носило элементы искусственного интеллекта, автопилотирования, чтобы порог входа в профессию был как можно ниже", — заявил глава Минпромторга.

Алиханов также рассказал, что к анализу рынка малой авиации привлекли Сбер и "Газпромнефть". По его словам, в странах с развитой авиацией общего назначения в этой сфере занято около 1,2 млн человек, а оборот превышает 150 млрд долларов. Для России, с ее огромной территорией, где 22% всех авиационных полос предназначены для малой авиации, этот сегмент представляет значительный потенциал.

Что касается вертолетной техники, министр сообщил, что за последние три года поставлено более 80 машин семейства Ми-8. Президент РФ Владимир Путин поддержал выделение дополнительных 24 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на льготный лизинг, что позволит поставить еще 70–72 вертолета в ближайшие два года. Импортозамещенный "Ансат" с двигателем ВК-650В, сертифицированным Росавиацией в конце 2024 года, продолжает сертификационные полеты и, как ожидается, получит сертификат в первой половине 2026 года. По данным Минпромторга, машина уже выполнила 19 полетов в рамках сертификационных процедур.