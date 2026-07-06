Челябинский аэропорт закрыт по решению Росавиации

В челябинском аэропорту Баландино введены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация.

В регионе действует режим беспилотной опасности. Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области с 08:30, сообщает местный главк МЧС.

Аналогичные ограничения действуют в соседних Свердловской области и Пермском крае. В Екатеринбурге проходит выставка инноваций и достижений Иннопром, где сегодня должна состояться встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.