Мигрант из Узбекистана пришел получать патент с символикой ВСУ

Мигрант из Узбекистана пришел получать патент на работу в подразделение МВД Ставрополя по вопросам миграции в футболке с символикой ВСУ. На вопрос сотрудницы он ответил, что сам знает, что ему надевать, а замечания со стороны других людей проигнорировал.

Ленинский районный суд города наложил на него штраф 30 тыс. рублей по статье о дискредитации ВС РФ. Отмечается, что он не работает, у него есть жена и дети. А в своем поступке он уже "раскаялся", и суд счел это смягчающим обстоятельством, назначив небольшой штраф, чтобы обеспечить "достижение воспитательной, предупредительной цели административного наказания". Получил ли мигрант патент, не сообщается. Как и о том, что ему в чем-то отказали.

Блогер Юрий Подоляка в шоке. Мигрант "просто плюет на все, что нам дорого (и особенно нашим бойцам прямо в лицо)", ему должны быть быть назначена депортация с пожизненным запретом на въезд в Россию, а ему назначают небольшой штраф.

"Видимо, "очень ценный специалист". Если принюхаться, то там где-то по карманам наших блюстителей законности отчетливо слышны "запахи плова". Как минимум к судье, который вынес такое "мягкое решение", я бы точно присмотрелся", - пишет Подоляка.

"Откуда у российских судей такая безответственная откровенно антигосударственная позиция? Они что, живут в другой стране или работают против нас и нашего государства на наших врагов?" - вопрошает член СПЧ Кирилл Кабанов.