ФСБ сорвала серию терактов с заминированными посылками

Федеральная служба безопасности пресекла попытку украинских спецслужб провести серию терактов против российских военных и сотрудников оборонных заводов. Злоумышленники планировали убить участников спецоперации и представителей власти с помощью посылок со взрывчаткой. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что преступники спрятали бомбы внутри обычных наборов с парфюмерией.

Так, в Первоуральске оперативники задержали 23-летнего россиянина, который работал на украинскую разведку. Следствие выяснило, что молодой человек забрал из тайников в Челябинске заминированные флаконы духов. После этого он отправил их через "Почту России" адресатам в Москву, Воронеж, Саратовскую область и Краснодарский край.

Сотрудники ФСБ вовремя вычислили и перехватили все опасные отправления. Специалисты изъяли посылки и обезвредили взрывные устройства до того, как они дошли до получателей. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование, чтобы найти всех организаторов этой диверсии. Ранее ведомство уже сообщало о задержании других агентов, которые собирали данные для ракетных ударов и готовили взрывы на железных дорогах.

Ранее ФСБ задержала 46-летнего жителя Анапы, который добровольно пошел на сотрудничество с украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и терактов. Мужчина собирал данные о расположении частей Минобороны, объектов ПВО и топливно-энергетического комплекса в Краснодарском крае, а также замерял уровни радиосигналов, чтобы помочь противнику планировать ракетные атаки.