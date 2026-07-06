06 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Российская компания создала уникальный пожарно-спасательный катер, но МЧС его не покупает

Сургутская судостроительная компания ApparelBoats разработала и построила уникальный многофункциональный пожарно-спасательный катер, способный развивать скорость до 80 км/ч и тушить пожары с воды, однако государственные заказчики, включая МЧС, не спешат его приобретать из-за бюрократических барьеров. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом на полях выставки "Иннопром" рассказал представитель компании.

Заявляется, что катер, созданный по инициативе главы МЧС Александра Куренкова, не имеет аналогов в мире. Его главные преимущества — высокая скорость и компактные габариты, позволяющие перевозить судно по дорогам общего пользования без специальных разрешений и сопровождения. Судно способно забирать воду из любого водоема и подавать ее на расстояние до 500 метров, что делает разработку незаменимой при тушении крупных пожаров вблизи водных объектов.

Пожарный катер "Фактория 1100", представленный на стенде Югры на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Представитель компании отметил, что с помощью такого катера пожарные смогли бы гораздо быстрее потушить горевший в 2024 году "Крокус Сити Холл".

"Рядом Москва-река. Почему они не могут с Москвы-реки воду взять? Потому что причал слишком низко находится. Пожарная машина может забрать воду с трех метров, но с шести метров не может. Если бы в нашем случае участвовало это судно, мы бы долетели за кратчайшее время, подключили рукава в пожарные машины и подавали бы 100 литров в секунду воды. Я больше чем уверен, "Крокус" затушили бы в первые часы", — поделился представитель компании.

Пожарный катер "Фактория 1100", представленный на стенде Югры на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Судно было построено всего за четыре месяца на собственные средства компании. К работе подключились Академия МЧС ГПС России и Варгашинский завод, производящий пожарно-спасательные машины. Судно прошло годовую опытную эксплуатацию в МЧС, совершило 48 выездов и получило оценку "отлично" — случай, по словам судостроителей, уникальный для новой пожарной техники.

В августе 2025 года проект занял третье место в первой национальной премии "Морской Олимп" среди 111 заявленных проектов, уступив лишь атомному ледоколу и скоростным катамаранам.

Пожарный катер "Фактория 1100", представленный на стенде Югры на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Несмотря на все это, массовых закупок не происходит. "Все видят, все знают, все говорят: "О, класс!" — и все боятся", — посетовал представитель компании.

Пожарный катер "Фактория 1100", представленный на стенде Югры на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

По его словам, МЧС признает потребность в таких катерах для регионов, однако закупки тормозятся из-за закона 44-ФЗ и бюрократических процедур. Компания неоднократно направляла письма в ведомство, но получила формальные ответы.

При этом зарубежные партнеры проявляют к разработке большой интерес. Индия готова предоставить площади, построить помещение, купить оборудование и запустить производственную линию с российскими специалистами. Армения предлагала построить завод за свой счет.

Пожарный катер "Фактория 1100", представленный на стенде Югры на промышленной выставке ИННОПРОМ в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Однако компания сознательно ориентируется на внутренний рынок.

"Мы патриоты и понимаем, что лучше мы в России будем что-то продавать, локализовывать и показывать, что мы что-то можем", — подчеркнул собеседник.

Пока же происходит падение производства таких судов: если в 2023 году было построено 12 катеров, в 2024-м — 11, то в 2025-м — всего 8. Себестоимость опытного образца составила 35 млн рублей, при серийном производстве цену можно снизить примерно на 10%. Производственные мощности позволяют выпускать до 20 катеров в год при наличии заказов. Собеседники выразили надежду, что после выставки "Иннопром" интерес к судну перерастет в реальные контракты.

Теги: иннопром, пожарно-спасательный катер, мчс


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