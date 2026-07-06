СМИ: Россиян могут обязать подтверждать действия в сети через смс или Max

Минцифры России предлагает установить законодательное обязательство для россиян подтверждать "значимые действия" в интернете через смс-сообщения или мессенджер Max. Такое предложение содержится в третьем пакете законопроектов, направленных против мошенников, пишет Forbes со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением законопроектов. В самом министерстве отрицают, что такая мера уже предусмотрена в пакете – он еще обсуждается.

Источники в IT-индустрии отмечают, что от этой меры отказались во втором пакете, и отрасль восприняла это позитивно: компании выступают против ограничения способов подтверждения, указывают на ухудшение информационной безопасности в случае одобрения инициативы.

Также участники рынка говорят, что под "значимыми действиями" в интернете можно подразумевать что угодно.