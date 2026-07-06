В Кызыле местные жители штурмовали дом: ясновидящая заявила, что там прячут пропавших девочек

У частного дома в одном из районов Кызыла вечером 5 июля собрались родные пропавших девочек и неравнодушные горожане.

Как пишут "Известия", поводом для сбора стали слова шаманов, которые указали на это здание как возможное местонахождение детей.

Как пишет Mash, дом "штурмовали" больше ста волонтеров и местных жителей. Люди кричали и взбирались на забор особняка. В доме провели обыск, но следов пропавших не нашли. Также полиция обошла соседей, после чего народ разошелся. Уточняется, что женщину-ясновидящую, которая указала на этот дом, должны опросить сегодня.

Глава Тувы Владислав Ховалыг призвал жителей не поддаваться эмоциям. " Раскачивание обстановки может привести к тяжелым последствиям, - написал он в мессенджере "Макс". - Предположениями заниматься не нужно, следствие все покажет. Губернатор пообещал жителям, что вся официальная информация о ходе дела будет доводиться до них своевременно и "из первых уст".

Напомним, две 12-летние девочки вышли из дома 1 июля вечером. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них - обувь одной из девочек. Прокуратура республики организовала проверку, а следственные органы возбудили уголовное дело.

Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Поиски ведут более 200 человек и почти 60 единиц техники.