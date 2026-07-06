ВС РФ мощно атаковали объекты "Нафтогаза" и ВПК Украины

В результате ударов ВС РФ на добывающих объектах "Нафтогаза" в Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины возникли большие пожары. Два дня подряд они были под ударами, есть значительные разрушения, признали в компании.

По данным "Нафтогаза", массово применялись реактивные дроны. ВС РФ целенаправленно бьют по украинской газодобыче, чтобы сорвать подготовку к зиме.

В ночь на 6 июля ВС РФ снова осуществили массированный удар по объектам украинского ВПК и ТЭК, сообщило Минобороны. Удар наносился по предприятиям и инфраструктуре в Киевской области, самом Киеве, а также по военным аэродромам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях.



Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия теперь ведет "настоящую *****", которая начиналась как специальная военная операция. К этому Россию принудили страны Запада, которые стоят за киевским режимом и помогают ему, в том числе наносить удары по территории России. Они носят террористический характер, так что у России не остается другого выбора.

Военкоры и блогеры пишут, что на Украине идет уничтожение АЗС. А в соцсетях украинцы жалуются, что между Харьковом и Днепропетровском уже не осталось работающих АЗС. Также поражаются железнодорожные локомотивы. Накануне Сумская областная военная администрация заявила, что в ближайшее время могут быть удары по АЗС в регионе.